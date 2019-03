Dijous al 'Tot es mou' vam ser testimonis d’una escena decadent i lamentable. Van convidar una professora de ioga, Nena Diamond, i van fer una petita classe per a l’audiència. Lluís Marquina, el copresentador; Mari Pau Huguet com a col·laboradora que conduïa la secció; Gerard Quintana, i l’humorista Toni Moog participaven en l’exercici.

Tothom es va situar sobre la seva estora excepte Toni Moog, que, de manera tan sorprenent com inquietant, es va col·locar just darrere de la professora, a pocs centímetres del seu cos, sense mantenir l’habitual distància social. Buscant la complicitat de Gerard Quintana, li va dir: “Guapa, eh...” Quintana va fer l’orni. La professora es va moure cap a un costat i Moog va tornar-se a posar al seu darrere, se li va enganxar a l’esquena amb les mans a les espatlles i va començar a fer-li un massatge al·legant que estava "tensa”. Li anava tocant l’esquena, el coll i els cabells, enretirant-li la melena rossa per tocar-li millor les espatlles. Marquina, que va detectar la situació, li va demanar que parés: “Toni, deixa els nostres convidats. Ja està!” Mari Pau Huguet va intentar dissuadir-lo i Moog, prepotent, es va posar el dit índex davant dels llavis i la va fer callar: “Xxxxt!” Moog va continuar grapejant la professora, que somreia incòmoda.

¿Amb quin dret Toni Moog es creu que pot grapejar una dona que no coneix?

Davant la persistència en aquells palpejos injustificats i innecessaris que Nena Diamond no havia sol·licitat ni Moog li havia preguntat si li venien de gust, un Lluís Marquina molt incòmode va intentar solucionar-ho d’una altra manera: “Toni, fes-m’ho a mi!” Moog es va veure obligat a canviar d’esquena. Però no hi va destinar ni el mateix temps ni les mateixes ganes. Quan la professora de ioga va explicar el primer exercici, Toni Moog va complir amb el rol habitual del mascle alfa en acte de setge: fer una broma sexual. “¿Hi ha una postura per arribar-te a tu mateix?”, i s’encorbava per fer el gest de l’autofel·lació. “Toni!”, va advertir-lo Marquina. Era l’únic que intentava frenar aquella situació. Fent els exercicis de ioga, Moog va tocar-li a la professora la zona de les costelles i després se subjectava sobre la seva cuixa amb l’excusa de no caure. ¿Amb quin dret Toni Moog es creu que pot grapejar una dona que no coneix? Què li fa pensar que ella ho volia?

Una escena lamentable que no només evidencia com es camufla de cordialitat una actitud prepotent i assetjadora. També mostra la incomoditat que provoca en l’entorn i les dificultats que suposa aturar-ho, i encara més davant de les càmeres. La televisió és un espai que obliga els que hi participen a no espatllar l’aparença de perfecció de l’espectacle. I que enforteix l’ego dels que volen convertir-se en amos i protagonistes fins i tot quan no els pertoca. Però la tele també es converteix en la prova que delata el comportament més llefiscós i reprovable. Ja pot fer monòlegs d’humor en Toni Moog que cap història que expliqui el retratarà tan bé com aquestes imatges.