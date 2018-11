26/11: El primer de la classe

LA PREMSA ITALIANA parla de Pedro Sánchez com “el primer de la classe”. Volen dir que per a l’establishment europeu Sánchez és una esperança per frenar populismes. En clau italiana, l’antídot contra Salvini. En clau espanyola, la via per treure del govern un Rajoy desgastat sense que hi arribés el piròman Rivera, i evitar així un altre incendi polític al sud d’Europa. Per això van posar catifa vermella a la moció de censura. I per això ara li han donat el mig caramel de la declaració sobre Gibraltar, amb l’esperança que el pugui capitalitzar contra la dreta populista i nacionalista. A Europa tenen ganes que a Sánchez li vagin bé les coses, perquè el troben menys perillós que qualsevol de les seves alternatives. És el primer de la classe que es presenta com a exemple a la resta dels alumnes i que rep els premis corresponents. Però el primer de la classe ha de treure bona nota en els exàmens. Europa vol Sánchez perquè guanyi eleccions i perquè apagui incendis. I el cas català és un incendi obert, que pot empitjorar. Els exàmens de Sánchez són a prop. Les eleccions de l’any vinent i el judici als independentistes catalans, que pot revifar un incendi no apagat. El primer de la classe els ha d’aprovar, si vol continuar sent-ho.