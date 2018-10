14/10: ‘Parlament’ ve de ‘parlar’

ELS PARLAMENTS són institucions creades per poder parlar, i especialment per poder parlar de política, a través de les paraules i de les votacions. Discutir sobre la forma d’estat o sobre les actituds i les aptituds dels governants és una forma bàsica i essencial de parlar de política. Sembla conceptualment impossible que parlar de política en un Parlament pugui ser considerat il·legal, inconstitucional o simplement improcedent. Tirant molt llarg, probablement massa, podries arribar a negar-li a un Parlament la possibilitat de decidir sobre coses que figura que no són de la seva competència (i hauríem de discutir llavors qui marca la competència de qui). Però el que no li pots negar és el dret a parlar-ne, fins i tot d’aquestes coses. De tot allò que consideri oportú. Carme Forcadell és a la presó per haver permès parlar al Parlament. És una aberració, però podríem pensar que pertany a un altre temps, a un altre govern. Ara, la vicepresidenta Calvo, emulant Soraya, diu que vol prohibir que el Parlament de Catalunya parli de la monarquia. Seria menys incomprensible, dintre de l’absurd, tancar un Parlament que prohibir-li parlar de política. Si no pot parlar, que no en diguin Parlament. Seria la casa del silenci imposat.