28/10: El gran judici

EL JUDICI contra els líders independentistes catalans és el fet polític més rellevant que tenen avui al davant tant Catalunya com Espanya. Més que qualsevol convocatòria electoral o crisi de govern. I no tan sols per la sentència. Bona part dels discursos polítics més importants del segle XX, a Catalunya i al món, s’han pronunciat davant de tribunals. I no eren, els més rellevants, dirigits per damunt de tot als jutges ni el seu objectiu essencial era influir en una sentència que en molts dels casos ja estava escrita per endavant. Han estat discursos que han fixat un projecte polític i l’han dotat d’una base moral. No eren discursos per discutir unes acusacions, sinó per discutir el dret mateix a ser acusats. Certament, un acusat, davant d’un tribunal, té tot el dret del món a buscar alleugerir tant com pugui la seva condemna. Però en judicis polítics i de transcendència política hi ha hagut sempre acusats que ho han vist com una oportunitat d’explicar i de legitimar el seu ideari, encara que això els pogués ser indiferent o fins i tot perjudicial de cara a la sentència. Sobretot si és un judici amb les portes obertes i amb els focus de tot el món al damunt. Humanament, la sentència és molt important. Políticament, encara ho són més els discursos.