El paper d’Espanya, sempre decisiu

España Global, i el ministerio de Justicia (espanyola) han fet un tuit del qual no em sé avenir. Diu: “España tuvo un papel crucial en la liberación de @Paris hace 75 años. Los soldados españoles de #LaNueve fueron los primeros en entrar en #París y su contribución a este hecho histórico fue fundamental #LiberationdeParis”.

O és cinisme, o és ignorància, o és càlcul, o són copes de més. Una cosa és dir “Espanya” i una altra cosa és dir “alguns espanyols”. Si dius “Espanya” parles de l’estat, xurri. I Espanya, l’estat, no va contribuir en res, ans al contrari, a l’alliberament de París, perquè justament, quan va passar tot això, el generalísimo Franco (el que va col·locar, abans de morir, el rei Joan Carles I, pare de Felip VI) era qui governava Espanya. Franco era un aliat de Hitler i Mussolini. És per això que l’un i l’altre li van enviar reforços per guanyar la Guerra Civil que havia començat. Com que a Espanya hi havia una dictadura, molts dels republicans espanyols (els que no van morir a la guerra o van anar a la presó) van exiliar-se a França i van anar a parar als terribles camps d’Argelers i Sant Cebrià. Són els presoners d’aquests camps, excombatents per la República, fugitius del franquisme -150 per ser exactes, entre els quals hi havia catalans, francesos, eslaus, espanyols, un brasiler, un mexicà, un portuguès, un italià i alguns apàtrides (potser jueus o republicans espanyols provinents dels camps nazis)-, els que, comandats per Raymond Dronne, van ajudar les forces de la França Lliure. És per això que els tancs duien noms com Gernika o Ebre. ¿Farà un tuit en Bolsonaro parlant de “la contribució del Brasil” a l’alliberament de París? No és tan foll.

Piular que Espanya “va tenir un paper decisiu” en l’alliberament de París seria com piular que Alemanya va “tenir un paper decisiu” en l’alliberament dels camps nazis, perquè hi havia gent, com Schindler, d’origen germànic, que va salvar jueus.