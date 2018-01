Confiem per un moment que la història avança i que algun dia algú demana responsabilitats per la frivolitat de moltes actuacions polítiques, judicials i periodístiques d’avui. Algun president de govern trobarà digne de cessament que una operació policial incapaç de detectar milers d’urnes s’interpreti com una humiliació i es compensi propagandísticament amb la repressió contra milers de persones. Fins i tot potser algun president espanyol serà capaç de negociar i convocar un referèndum quan una majoria ho demani.

Potser algun dia una periodista sentirà vergonya de rebaixar-se a fer el paperot davant d’un ministre de l’Interior i potser el ministre compareixerà per donar explicacions sobre un atemptat sagnant perpetrat per un confident policial.

Potser algun dia es podran obrir negociacions polítiques per solucionar problemes polítics i els ciutadans podran sospesar arguments i no audàcies. Potser algun dia el Parlament podrà votar el president de la Generalitat sense “astúcies” i no caldrà que la mesa ajorni decisions, ni que el candidat simuli que en una operació sorpresa creuarà la frontera per intentar superar obstacles.

Potser algun dia oblidarem que a l’estat espanyol hi ha presos polítics, que hi ha idees democràtiques i pacífiques que no es poden defensar lliurement i que els catalans han d’aprendre a votar bé per ser respectats i escoltats. Mentrestant, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez porten cent dies a la presó.