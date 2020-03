La Corona corrupta

Felip VI manté unes relacions diguem-ne peculiars amb la seva família més propera. Es va distanciar de la seva germana Cristina a causa de l'escàndol de l'Instituto Nóos, pel qual el seu cunyat Iñaki Urdangarin és a la presó. Amb Elena, l'altra germana, no ha marcat cap distanciament oficial, però tampoc hi ha una interlocució gaire fluida, a causa de les històries estrafolàries que acostumen a envoltar els germans Marichalar, la infanta mateixa i la seva descendència: personatges d'esperpent i guinyol. Ara, finalment, s'ha vist obligat a establir una espècie de repudi oficial contra el seu pare, Joan Carles I: Felip VI ha renunciat a l'herència que li pogués tocar de la fortuna personal del rei emèrit, i a més li ha retirat l'assignació que li passava la Casa del Rei per aquesta condició d'emèrit, que era d'uns dos-cents mil euros anuals. Naturalment els dos-cents mil euros podem dir –per fer servir un llenguatge acurat– que a Joan Carles se li'n foten, i probablement al seu fill també.

El contingut de la notícia, tanmateix, no és tant el deteriorament familiar a cals Borbons (tot i que també ho és, perquè els negocis il·lícits de la família reposaven en la falsa imatge d'estimació i concòrdia que han venut durant dècades) com la degradació de la institució que representen. El rei, a Espanya, no governa, però és el cap de l'Estat i personifica ni més ni menys que la unitat d'Espanya. I a diferència de son pare, que és un vividor però que sempre va saber preservar una certa neutralitat, Felip VI ha semblat decidit a donar-li a la Corona un pes polític molt més fort, vinculat amb el nacionalisme espanyol de dreta (o d'extrema dreta, si convé). Una maniobra que ara (quan la casa reial espanyola s'enfronta a la crisi més greu que ha patit d'ençà de la configuració d'Espanya com a monarquia parlamentària, fruit dels pactes de la Transició) es complica enormement.

A l'Espanya que mana, la que guarda les essències del deep state (abans en deien la pàtria), s'ha produït de seguida el tancament de files a l'entorn de Felip VI, i el PP, Vox i la seva premsa clamen fins i tot per una aparició estel·lar del rei enfrontant-se al coronavirus, de la mateixa manera (ho expressen així) que el 3 d'octubre de 2017 es va enfrontar a l'amenaça separatista (amb resultats brillants, com sabem prou). Però els últims escàndols, amb les informacions de la Tribune de Genève suïssa i del Telegraph britànic, han consolidat una certesa a nivell internacional: la Corona espanyola és profundament corrupta i s'està esfondrant sota el pes de la seva pròpia corrupció. Alguns, com el raper Valtònyc, han estat durament condemnats per haver dit això mateix. En realitat ho sabíem tots: els qui ho criticàvem i els que ho amagaven o ho negaven. Però a ningú se li escapava quin ha estat el repartiment del sistema polític del 78 amb els seus líders i servents, començant pel rei d'Espanya. Ara ho comencen a saber també a la resta del món. L'únic que no ho sabia, pel que es veu, és Felip VI. I ja és estrany, tan preparat com estava.