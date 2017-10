El senyor Borrell, en campanya

Aquest diumenge ha començat la campanya del 21-D amb una gran manifestació pels carrers de Barcelona. Milers de catalans que estan en desacord amb la situació política s'han expressat lliurement i pacíficament. La manifestació ha estat encapçalada cofoiament pels líders de les forces polítiques que han donat suport a l’aplicació de l’article 155, que arrasa la sobirania de Catalunya: el PP, Cs i el PSC. Un dels parlaments ha correspost a Josep Borrell, un nacionalista espanyol dels que creuen que els nacionalistes són els altres. L’exministre del PSC-PSOE ha citat aquest diari referint-s’hi com un diari que “sembra odis”. És una crítica que fins ara no havíem sentit. Habitualment ens qualifiquen de happy flowers per la nostra visió optimista i de periodisme constructiu, de diari de plastidecors per la nostra passió per l’educació i l’aprenentatge, o de massa creatius i excèntrics quan fem diaris especials. Però sembrar l’odi? Crec que el senyor Borrell ens ha de llegir més. Una frase poc afortunada en un article no deslegitima la professionalitat de tota una redacció durant set anys, ni de tants col·laboradors ideològicament tan diferents. També escriu a l’ARA el senyor a qui va plagiar vostè, senyor Borrell, durant el seu discurs. Es diu Fernando Trias de Bes i l’article es titulava “Junqueras: ens prens per idiotes?” Va ser un dels més llegits de la setmana passada. Benvolgut senyor Borrell, l’animo que ens continuï llegint i, si pot ser, que ens citi quan ens plagia. Per cert, quan vulgui fem l’entrevista que fa anys que li demanem.