17/9: Exhumació i transició

CREC QUE Jorge Fernández Díaz té raó a mitges quan afirma que “exhumar Franco és una esmena a la totalitat de la Transició”. La mitja raó: és d’agrair la sinceritat del polític del PP quan reconeix que la pedra angular de la Transició era el blanqueig, la normalització i la impunitat del franquisme i l’assumpció dels seus efectes polítics, com la monarquia o la impossibilitat de qualsevol debat democràtic sobre la unitat d’Espanya. Per tant, si l’exhumació de Franco remogués aquesta pedra angular, tot l’edifici de la Transició cauria com un castell de cartes, perquè això és el que l’aguanta. Llavors la pregunta -i aquí és on crec que Fernández Díaz no té raó- és si exhumar amb tota delicadesa el cadàver de Franco del Valle de los Caídos equival (i és prou) per aixecar el blanqueig i la impunitat del franquisme consagrats per la Transició, o si és un gest que es tanca en ell mateix, sense més transcendència política i amb una limitada potència simbòlica. Si fos així, si continuéssim sense poder discutir políticament sobre el franquisme i sobre aquelles coses que va deixar atadas y bien atadas, no estaríem davant d’una esmena a la totalitat, sinó davant d’una nota a peu de pàgina, justa, però sobre el mateix text de sempre.