22/9: La indiferència

HI HA UNA COSA més escandalosa que els continguts hiperideològics, partidistes i insultants dels xats d’alguns jutges sobre el sobiranisme català: la indiferència amb què ho ha rebut el món polític i mediàtic espanyol. La majoria ha callat, una part ho ha trobat normalíssim i fins i tot una altra ho ha aplaudit com la reacció natural dels demòcrates en defensa de la Constitució. En qualsevol democràcia, aquests xats haurien provocat un terratrèmol polític de gran intensitat. Perquè el tema de fons dels xats no és la independència de Catalunya, és la qualitat de la democràcia espanyola, la credibilitat democràtica de les seves institucions centrals, les que tenen l’obligació d’arbitrar serenament. A Espanya no li sembla pertinent cap mena de debat sobre la qualitat de la seva democràcia. D’això no se’n pot parlar. Però les democràcies no demostren que ho són a base de proclamar-ho moltes vegades a crits, sinó a base de comportar-se en tota ocasió com una democràcia. La indiferència davant d’aquests xats no és un posicionament sobre la independència. És que el debat sobre el sobiranisme català ha servit com a coartada per no parlar sobre la qualitat de la democràcia espanyola o per assistir amb indiferència a la seva degradació.