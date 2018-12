8/12: Article segon

Espanya no té Constitució. Només té mig article segon. Només així s’entenen moltes imatges i titulars de dijous passat. En el debat polític espanyol, formar part del bloc autoproclamat constitucionalista és estar d’acord amb la primera part de l’article segon: "La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols". La resta del text és del tot irrellevant, no cal estar-hi d’acord per proclamar-se constitucionalista. Ni tan sols cal acceptar la segona part de l’article: "I reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i les regions que la integren". Només així s’entén que grups que volen suspendre o abolir les autonomies convoquin manifestacions a favor de la Constitució. Només així s’entén que la ultradreta antidemocràtica aplaudeixi una Constitució que diu en algun altre lloc que Espanya es constitueix en un estat democràtic. Només cal creure en mig article segon, i en tot allò que faci falta per assegurar-ne el compliment. La resta és ornament, es diu perquè s’ha de dir, es pot reformar, t’ho pots saltar si entra en contradicció amb l’únic article rellevant. Dijous no se celebrava l’aniversari de la Constitució. Se celebrava mig article segon.