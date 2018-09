21/9: Aznar, missió impossible

El nacionalisme espanyol reaccionari ha generat una idea pròpia i eterna d’Espanya, que creu que ha de preservar periòdicament contra els embats de l’anti-Espanya. Per fer-ho, es va encarnant de manera periòdica en líders providencials que la defensen, amb els instruments i contra els enemics de cada moment. Primo de Rivera o Franco es van considerar ells mateixos cabdills providencials que a través de dictadures militars salvaguardaven la seva idea d’Espanya contra una possible idea d’Espanya alternativa i plural i contra les reivindicacions polítiques de bascos i catalans. Aznar s’ha considerat una nova encarnació d’aquests líders providencials, i en el seu cas la missió és salvaguardar l’Espanya de sempre, però ara en un marc democràtic i europeu i molt especialment contra les forces disgregadores catalanes i basques, davant de la incompareixença d’una idea alternativa d’Espanya des del progressisme. Aznar ho va voler ser des del govern i ho vol continuar sent per persones interposades. No ha tornat, perquè mai no ha marxat. Però la seva missió és impossible: no es pot imposar aquesta idea d’Espanya per la força i respectar al mateix temps els valors de la democràcia. O rebaixes la idea o rebaixes la democràcia.