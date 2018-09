20/9: Bèlgica és el problema

Després que la justícia belga no trobés que Valtònyc hagi de ser lliurat a la justícia espanyola que l’ha condemnat per terrorisme i ofenses al rei, García Albiol va dir que Bèlgica s’està convertint en un problema per a la Unió Europea. Jo em pensava, davant dels mateixos fets, que era Espanya qui s’estava convertint en un problema per a la Unió Europea. Deu ser perquè no veiem igual els fets, però sobretot perquè no veiem igual la Unió Europea. Per a Albiol, com per al govern hongarès, Europa hauria de ser un club de socors mutu entre els estats, sense fer preguntes: allò que diu i fa qualsevol estat membre va a missa. Però per als pares fundadors del projecte europeu, la Unió havia de ser una aliança per defensar i promoure uns valors de justícia, de benestar i de llibertat, obligatoris per a tots els seus membres. En la primera concepció, el problema és Bèlgica, esclar, que fa massa preguntes. En la segona concepció, el problema és Espanya, que considera delictes coses que la resta de l’Europa democràtica no considera delictes de cap manera. Diu Borrell que la propaganda independentista està fent mal a la imatge d’Espanya. El que li fa mal són algunes actuacions judicials. I algunes declaracions com les d’Albiol.