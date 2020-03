5/3: 'La catalane'

Segons Manuel Valls i Cayetana Álvarez de Toledo, Perpinyà no és Catalunya. Tot i que els indicadors que hi ha a l’entrada de la ciutat, que ha posat la Mairie, diguin " Perpignan la catalane". O que els seguidors rossellonesos de la USAP cantin quan l’equip remunta: y sont là les catalans. O que el diari de referència a Perpinyà, L’Indépendant, dugui la paraula Catalan a la seva capçalera. I ells què saben! Qui ho sap de veritat són Valls i Cayetana! Ells són els qui diuen què ets i què no ets, i els importa un rave el que tu mateix creus ser i el que vols ser. Són ells els qui reparteixen els carnets de pertinença, no pas els pobres interessats, l’opinió dels quals no serveix per a res. ¿Qué pone en tu deneí? No existeix altra possibilitat de pertinença que l’administrativa. I no són les persones les que decideixen què són, sinó que és el poder qui els ho imposa. Amb aquesta operació, desposseeixen les persones d’una cosa que és seva i la regalen als estats: el sentiment de pertinença, que es converteix en una imposició administrativa. Tu et penses que ets una cosa, però Valls i Cayetana et diuen que estàs molt equivocat. No en tenen prou decidint què són ells, volen al damunt decidir què ets tu, vulguis o no vulguis, t’agradi o no t’agradi.