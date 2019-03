14/3: Clavegueres

Pablo Casado ha demanat desclassificar tota la informació que hi pugui haver sobre els atemptats de Madrid de l'11-M i que “s’arribi a la veritat si hi ha algú que l’amaga”. Casado dona així peixet als sectors que han mantingut fins avui que la versió oficial, referendada als tribunals, sobre l’autoria d’aquells atemptats no és tota la veritat i que hi ha hagut algú interessat en amagar-ho. Explícitament, aquestes teories projectaven ombres de sospita sobre una part de les clavegueres de l’Estat i de la judicatura, que, per acció o omissió, haurien participat en aquesta ocultació seguint instruccions polítiques. Certament, Casado no s’afegeix del tot a aquesta sospita, però l’avala i li dona ales. Això és molt gros. Casado és el candidat d’un partit que ha governant, que coneix com funciona l’Estat (i també les seves clavegueres), que no es pot considerar ni ingenu ni antisistema. I tot i així vol que s’investigui més un atemptat que es va considerar resolt, perquè considera que hi ha encara preguntes rellevants per respondre. Se suposa, doncs, que demanarà exactament el mateix sobre l’atemptat de Barcelona de l’agost del 2017, en què encara hi ha més preguntes i més rellevants. Excepte que pensi que el que val per a Madrid no val per a Barcelona.