31/10: Un Consell exterior

Durant dècades, Josep Tarradellas va aguantar a l’exterior el que considerava una institució dipositària de legitimitat política, la Generalitat republicana, externa a la legalitat espanyola. No tenia competències. No tenia capacitat de governar Catalunya. Però era allà, a l’espera. Molts dels qui després van acabar dient que Tarradellas era un gran home d’estat, l’havien ridiculitzat i menystingut quan mantenia amb tossuderia una carcassa buida, sense poder ni reconeixement jurídic espanyol, l’herència d’una legitimitat escapçada. Però en un cert moment, contra pronòstic, es van produir les circumstàncies que la van fer útil. No dic que el Consell per la República sigui el mateix. Comparteixen algunes coses. L’exterioritat a l’ordenament jurídic espanyol, del qual no depèn. El fonament en una legitimitat no reconeguda. La indefinició de les competències. Hi ha moltes altres coses que no comparteixen. Ni la situació espanyola ni la catalana són les mateixes que quan Tarradellas era a Saint-Martin-le-Beau. Però seria equivocat menystenir el Consell, caricaturitzar-lo, com es va fer amb Tarradellas. Seran els vents de la història els que ens diran si la seva creació és només un gest simbòlic o pot ser l’embrió d’una oportunitat.