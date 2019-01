3/1: Culpables

Si no fos tan dolorós i tan escandalosament injust amb persones concretes, l’intent d’anar buscant culpables en els quals castigar les maldats del catalanisme seria còmic. Ara els ha tocat a Vicent Sanchis i Saül Gordillo, dos periodistes professionals i eficients, avalats pel criteri majoritari dels espectadors i els oients als quals es dirigeixen i que han portat els mitjans públics amb èxit. Abans havien estat polítics, líders associatius, fins i tot funcionaris. I demà passat ves a saber qui serà. Perquè fa tot l’efecte que aquesta recerca (no tan sols judicial) de culpables no té objectius només punitius. Algú creu que les maldats del catalanisme les han provocat unes persones concretes, que han manipulat les masses. Per tant, si se’ls inhabilita, el catalanisme es desfarà com un bolado. Però resulta que després d’haver culpabilitzat uns quants, la maldat del catalanisme no desapareix. I en busquen uns quants més, i tampoc. Potser perquè ni és maldat ni té culpables concrets. Potser és un ampli estat d’opinió compartit, en què és necessària molta gent valuosa, però ningú no n’és l’únic motor. Solidaritat, doncs, amb els que ho pateixen –ara Sanchis i Gordillo–, perquè, si ells fossin culpables d’alguna cosa, ho seríem molts, al seu costat.