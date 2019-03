30/3: Desacreditar

En un judici amb poques proves materials (i les poques que hi ha, les imatges enregistrades, no les deixaran veure fins al final), tots els relats sobre què va passar es fonamenten en els testimonis. Per això n’hi ha tants i són tan importants. Com que aquests testimonis expliquen coses diferents i contradictòries, no pot ser que siguin totes veritat a la vegada, és molt rellevant saber quin crèdit té cadascun, quina és la seva credibilitat. Per això els qui els presenten els volen acreditar i els qui no els han presentat en volen discutir el crèdit. I aquí és on s’està produint una de les desigualtats més escandaloses del judici. Les acusacions anuncien explícitament que volen desacreditar els testimonis de la defensa –per exemple, els observadors internacionals–, malgrat que no són part dels fets, i poden fer el que els passi pel cap per aconseguir-ho. I en canvi, les defenses no poden posar en dubte el crèdit dels testimonis de l’acusació, sobretot guàrdies civils, i no es permet confrontar les seves declaracions amb imatges que podrien contradir-les ni s’investiga sobre si emeten opinions sectàries des de perfils ocults a les xarxes. Potser és que a la Guàrdia Civil, com al papa de Roma, se li pressuposa el do de la infal·libilitat.