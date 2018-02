13/2: De dreta a dreta

EN EL MERCAT POLÍTIC, Ciutadans i el PP són dues botigues que volen vendre a un mateix públic un mateix producte: nacionalisme, conservadorisme social i defensa aferrissada dels tres grans tabús de la Transició (monarquia, memòria amable del franquisme i sagrada unitat d’Espanya). Ciutadans té avui una marca més atractiva, però massa superestructural, mediàtica, sense una xarxa i uns quadres en tot el territori. El PP sí que té estructura, una xarxa de quadres, però en canvi la marca està a hores d’ara molt deteriorada. Són les virtuts i els inconvenients per al PP d’haver governat molt temps i d’una determinada manera, i per a Ciutadans de no haver governat mai enlloc ni de cap manera. Si el PP no aconsegueix fer surar la marca, la profecia és senzilla: s’anirà produint un transvasament progressiu i massiu de quadres de segona fila del PP a Ciutadans, amb les municipals pròximes com a accelerador. Els quadres del PP que no estiguin massa carbonitzats veuran una oportunitat de supervivència en el fet de passar-se a Ciutadans, que els necessita amb urgència. El resultat? En un parell d’anys podem tenir la mateixa estructura venent el mateix producte als mateixos clients, havent canviat només el nom i els rostres del cartell electoral. La marca.