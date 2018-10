26/10: Escapçar

En el fons, ¿per què són a la presó o a l’exili els líders independentistes? Ens diuen que per castigar un cop d’estat. Però si fos per castigar, no caldria la presó preventiva: el càstig s’hauria de produir després de la sentència, sobretot en un cas on és tan dubtós que hagin comès cap delicte. Alguns sospitem que hi són per un desig de venjança i d’humiliació: hi ha qui creu que humiliar és una condició imprescindible per vèncer de veritat l’adversari. I per això, ara la moda és dir que a la presó no estan tan malament com haurien d’estar. Ser a la presó no els sembla prou humiliació. Hi ha una altra raó que explica més la presó preventiva: la que va dir Soraya, la voluntat d’escapçar el moviment independentista, de desactivar-ne els líders, de deixar-lo sense una direcció efectiva. I això explicaria també, al costat de la humiliació, les crítiques escandalitzades al règim penitenciari actual dels presos polítics. No estan prou aïllats. Encara poden parlar amb algú, i per tant encara poden dirigir i liderar, menys que si fossin al carrer, però més del que es pretenia. S'està creant el clima perquè els presos no siguin a Catalunya i estiguin encara més aïllats. Per humiliar, per venjar i per castigar. Però sobretot per escapçar.