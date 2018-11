13/11: Espanya sense centre

Les últimes enquestes sobre les eleccions generals espanyoles semblen confirmar una hipòtesi de fons: a Espanya (deixant de banda Euskadi i Catalunya) no existeix el centre polític. Ni hi ha partits de centre ni hi ha un electorat de centre que fluctua entre la dreta i l’esquerra. A Espanya hi ha dos blocs confrontats, molt impermeables entre ells. Les variacions en resultats electorals successius no són producte d’un transvasament de vots entre els dos blocs ni perquè un electorat de centre es decanti alternativament per una banda o l'altra. Canvien segons com es reparteix l’abstenció i com es concentra o es dispersa el vot a dins de cada bloc. L’elector emprenyat amb els seus no es planteja votar els altres, sinó no anar a votar o passar a votar els cosins germans dels seus. La suma del PSOE i Podem (abans era IU o el PCE), a una banda, i la suma de PP i Ciutadans, a l’altra, és força estable. Els vots flueixen dintre del bloc de l’esquerra i del de la dreta, no pas entre ells. Aquesta raresa política espanyola neix, al meu parer, de la pervivència d’una memòria mal tancada de la Guerra Civil, que perpetua el mite de les dues Espanyes, unides en algunes coses, enfrontades de manera caïnita en d’altres. I no és només un mite.