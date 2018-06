20/5: L’hora de la cultura

El catalanisme ha dedicat aquests anys tota l'energia al combat polític. Probablement és el que s'havia de fer. Però hem arribat fins on hem arribat, que és molt lluny, i ara és un moment de repensar i de prendre decisions estratègiques. Alguns diuen que el que toca, per superar la sensació visible d'impàs, és ampliar les bases de simpatia amb el sobiranisme a base de polítiques socials. Potser sí. Però fins i tot en el cas que aquesta fos una prioritat estratègica, només tindria sentit si anés acompanyada per una aposta encara més forta per la cultura. Si es vol ampliar el perímetre, sense que es trenqui o es dilueixi, cal enfortir els fonaments. Els fonaments del catalanisme són culturals. L'han mantingut viu fins i tot quan no es podia fer política. I la cultura ha estat desatesa en aquests temps. És l’hora de l'excel·lència, de l’exportació de la cultura pròpia i de l’obertura cap enfora, de la dignificació de la llengua, del reforçament de la societat civil cultural (columna vertebral del catalanisme), de la consolidació de les institucions i els grans equipaments culturals, que són l'eina per a l'ambició. La cultura és l'aposta bàsica. Tant per fer la casa més gran com perquè no se'ns ensorri, cal reforçar els fonaments.