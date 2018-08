17/8: Per les idees

Quan fa un any que Catalunya va ser l’escenari d’una acció jihadista terrible, tots ens preguntem què pot fer cadascun de nosaltres perquè no torni a passar. No és senzill. El jihadisme és una acció criminal i, per tant, ha de ser previnguda i combatuda a través dels mecanismes que tenen les societats contra l’acció criminal, la policia i la justícia. El jihadisme a Occident pot tenir arrels en la marginalitat social i, per tant, hem de fer les polítiques socials que combatin la marginalitat. El jihadisme neix d’una lectura geopolítica i, per tant, hem de promoure una política internacional estratègica i eficaç. Però no oblidem que darrere del jihadisme hi ha unes idees. Ens poden semblar aberrants, però resulten atractives per a algunes persones. I les idees es combaten amb idees. Contra el jihadisme cal un combat de les idees. Defensar i fer atractives les idees sobre la prioritat de la llibertat, la separació de la religió i l’estat, la igualtat de drets de totes les persones, el diàleg i la negociació com a fonaments de la política, el respecte a la diversitat cultural sense renunciar a la universalitat dels drets humans i els principis de la democràcia... Contra el jihadisme, no oblidem les idees. Creure-hi. Proclamar-les. Practicar-les.