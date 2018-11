15/11: Immigrants

L’agressió sexual contra una noia i l’apunyalament d’un noi per part d’un grup de joves immigrants, alguns menors, és enormement rellevant, perquè encén tres grans alarmes col·lectives: sobre els fets, sobre els seus antecedents i sobre alguns dels seus efectes. Alarma sobre els fets, perquè són gravíssims, tant quan es produeixen en un àmbit on hi ha per sort molta sensibilitat social (la violència contra les dones) com quan es produeixen fets delictius en altres àmbits. Alarma sobre els antecedents (que no les causes), perquè el cas ens fa més visible el problema amb la gestió de la immigració, especialment dels menors no acompanyats. Alarma sobre els efectes, perquè sectors d’ultradreta hi han volgut crear un clima de racisme i xenofòbia. Totes tres coses són problemàtiques. Hi ha qui només vol veure un dels tres problemes, i menysté els altres. Les tres coses van en paquet: la necessitat de resoldre millor els problemes derivats de la immigració, l’acció contundent contra la violència i la delinqüència i el combat contra els intents feixistitzants de crear un clima de rebuig contra els immigrants. Fer només una d’aquestes coses i oblidar les altres és agreujar els problemes. I ningú pot dir que no hi són o que no els veu. Tots tres.