20/12: Jutges jutjats

Sembla clar que el judici contra els presos polítics independentistes vol ser un exemplar avís per a navegants, té vocació de deixar clara la condemna pública a qui ha gosat posar en qüestió la sagrada unitat d’Espanya. Llavors, seria de manual que els defensors incondicionals d’aquesta unitat volguessin posar tots els focus i tots els altaveus en el judici, perquè aquesta exemplaritat fos ben visible. Doncs fins ara està passant tot el contrari. Els partidaris d’una condemna radical als independentistes sembla que passin de puntetes per qualsevol notícia que tingui a veure amb el judici, com si volguessin que passés del tot desapercebut. Mentre que els jutjats, que aparentment estarien interessats en el mínim ressò, són de moment els qui demanen més focus i altaveus. Normalment, en un judici, qui vol un perfil informatiu baix és el que hi és jutjat, excepte si creu que el judici posarà de manifest la injustícia del procediment. I qui jutja vol el màxim relleu informatiu, excepte si té dubtes seriosos que la imatge que quedarà del judici serà exemplar i un model de justícia. Potser el que passa és això: que, en el fons, en aquest judici els qui en resultaran jutjats davant de l’opinió pública seran precisament els seus jutges.