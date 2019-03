29/3: Llegenda Negra

Quan López Obrador diu que Espanya hauria de demanar perdó per la conquesta de Mèxic, actua en clau interna. La de Mèxic, com totes les americanes, va ser una independència criolla: es van independitzar els descendents dels conqueridors, més que no pas els dels conquerits. López Obrador reivindica ara i així l’herència indígena com a part de la torturada identitat mexicana. Però quan des del PP (i altres) li responen que Espanya va civilitzar Mèxic, pixen fora de test. L’argument, a més de supremacista, és anacrònic. L’exportació de la civilització és la coartada ideològica del colonialisme europeu del segle XIX, després de la Il·lustració. Fer servir aquesta coartada per al colonialisme del segle XVI és absurd. En tot cas, la coartada, i aplicada a posteriori, era evangelitzar, no pas civilitzar. Hernán Cortés no anava a portar la civilització sinó a endur-se’n l’or. La irritada reacció espanyola té a veure amb el malestar per la vigència de la seva Llegenda Negra colonial, potser exagerada, però no pas falsa. Ara, jo els aconsellaria que no perdessin el temps intentant rellegir des del present la llegenda negra del passat. Més aviat haurien de dedicar-se a deixar d’escriure en el present el que serà la nova llegenda negra en el futur.