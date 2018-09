15/9: Un moment clau

Estem vivint un moment clau per al futur d’Europa (i especialment per al futur de Catalunya). El Parlament Europeu ha començat a votar sobre si s’ha de sancionar la deriva autoritària d’Hongria. Això és molt important, perquè ens informa sobre què vol ser la Unió Europea. Si és un projecte polític construït sobre uns valors democràtics compartits, cal sancionar Hongria, que els traeix. Si és un club d’estats que tenen dret a fer cadascú el que li vingui de gust a casa seva, encara que se salti l’esperit de la democràcia, llavors no s’ha de sancionar Hongria. De moment, va guanyant el vot favorable a la sanció. Però és curiós qui s’hi oposa. El Partit Popular Europeu va donar llibertat de vot als seus diputats. La immensa majoria van votar a favor de les sancions. Però el PP espanyol va recomanar als seus que s’abstinguessin, que a la pràctica era com votar en contra de les sancions, per evitar que l’Europarlament “esdevingui un tribunal de justícia que jutgi els estats membres”. Tot i així, tres diputats del PP van votar obertament contra les sancions, és a dir, a favor que els estats membres es puguin saltar impunement els principis de la democràcia. No crec que pensessin només en Hongria. Segur que pensaven també en Espanya.