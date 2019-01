8/1: Monarquia

Diria que en les últimes setmanes l’establishment polític i mediàtic espanyol ha aprofundit en una operació tan ambiciosa com arriscada. Conscient que la unitat de l’Estat és seriosament qüestionada, ha situat la monarquia com el màxim escut protector de la unitat, com la seva principal cuirassa. Però resulta que la monarquia també és avui seriosament qüestionada, i no tan sols per aquells que qüestionen la unitat d’Espanya. Llavors, aquesta operació creu que precisament atorgar-li el paper principal de protectora de la unitat d’Espanya servirà per reforçar la monarquia, per donar-li més sentit, si més no en els amplis sectors mobilitzats a favor d’aquesta unitat. Podríem dir que és una operació, la que se’ns proposa, en què el rei protegeix la unitat i la unitat protegeix el rei. És ambiciosa, però arriscada. Perquè molt sovint, en la història, quan s’han sumat dues fragilitats no ha donat com a resultat una fortalesa, sinó una fragilitat doble. Amb totes les distàncies, és un dels ensenyaments que l'actual rei espanyol podria aprendre de l’experiència del seu besavi, Alfons XIII. Si lligues fins a fer dependre l'una de l’altra la sort de dues concepcions fràgils, dupliques la possibilitat que el trencament de l’una arrossegui l’altra.