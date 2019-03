27/03: Muntatge

Per entendre la construcció del relat que vol fer l’Estat sobre els fets del 2017, és útil recordar el procés de producció d’una pel·lícula. Aquest procés de producció té tres fases: guionatge, rodatge i muntatge. En primer lloc, qui vol fer una pel·lícula elabora un guió, amb la història que vol explicar. A partir del guió, es procedeix al rodatge, que és la concreció del guió en imatges. I finalment, amb les imatges rodades, es procedeix al muntatge de la pel·lícula: el muntador ordena i empalma les imatges rodades perquè expliquin la història prevista en el guió. Molt sovint, els materials obtinguts en el rodatge no són exactament els que el guió havia imaginat. Es generen imatges sobreres o contraproduents per a la intenció del guió, i trobes que se n’haurien d’haver rodat d’altres que per alguna raó no es van poder rodar i no hi són. Llavors, el productor té l’esperança que el guió se salvarà a la sala de muntatge, on es rebutjaran les imatges que no convenen i es crearan les el·lipsis perquè sembli que quadren les que s’han rodat i no es trobin a faltar les que no existeixen. El muntatge és essencial. Doncs el relat de l’Estat sobre els fets de setembre i octubre diria que està ara, a Madrid, en aquesta fase. La fase de muntatge.