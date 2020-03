3/3: Ordres a la Fiscalia

Casado considera culpable Sánchez del que considera excessives llibertats dels presos polítics catalans, perquè creu que si volgués les hauria evitat donant les ordres oportunes a la Fiscalia perquè les impugnés. L’acusació és sorprenent. Els mateixos que cada dia s’omplen la boca lloant l’exquisida independència de tot el sistema judicial espanyol, la seva absoluta neutralitat política, la separació de poders plena d’un estat de dret que és l’enveja de tot el món, a la primera ocasió i quan els convé reconeixen que no, que la Fiscalia no és independent, que el sistema està polititzat fins al moll de l’os i que, per a ells, encara ho hauria d’estar més. Però és que resulta, al damunt, que la Fiscalia ha impugnat totes aquestes sortides dels presos polítics, tal com volia Casado. Com ho lliga? Què ens està dient, doncs? Que la Fiscalia fa el contrari del que vol el Govern? Que la Fiscalia compleix les ordres del govern Sánchez quan fa servir les argumentacions ideològicament més perverses (els presos no han estat prou reeducats) o humanament més sòrdides (la consellera Bassa es pot pagar una cuidadora per a la seva mare) per raonar els seus recursos? O simplement que els fets els importen un rave, si contradiuen el seu discurs?