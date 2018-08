15/8: Polònia

“La policia contra la gent”. Aquest és el títol d’un article que acaba de publicar Bartosz T. Wielinski, cap d’internacional de 'Gazeta Wyborcza'. En castellà, l’ha publicat 'El País'. L’article comença preguntant si la policia polonesa és encara políticament independent. La seva resposta és que no. Que la policia carrega contra l’oposició. Que persegueix els dissidents, que els pren samarretes amb eslògans polítics, que enregistra i reprimeix les seves manifestacions, fins i tot aquelles en què participen parlamentaris, per espantar la gent. Que utilitza una violència desproporcionada. Que fa política, vaja. A favor d’uns i contra uns altres, com en els vells temps de la dictadura. L’articulista acaba dient que la ingerència de la policia en el debat polític allunya Polònia dels estàndards democràtics europeus. I que Europa hauria de reaccionar. Davant la contundència de l’article, em faig humilment dues preguntes. La primera: si la Unió Europea es presenta com un club on només s’admeten democràcies, ¿què farà quan algun estat membre tingui actituds concretes contràries als valors democràtics? La segona: si Europa decideix sancionar finalment Polònia, ¿què respondrà quan el govern polonès li pregunti per què a ells sí i a Espanya no?