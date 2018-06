21/6: Responsabilitat reial

El fiscal Horrach ens ha recordat, parlant del cas Nóos, que el rei d’Espanya no té responsabilitat penal en la legislació espanyola. Però sí que té responsabilitat política. I, fora de l’àmbit penal, políticament i humanament, ser responsable vol dir simplement reconèixer que les accions tenen conseqüències, que no són neutrals, i que cal assumir aquestes conseqüències. Quan el rei d’Espanya va sortir per televisió l’octubre de l’any passat prenent partit per una part dels seus súbdits contra una altra, sabia que això agradaria a Manuel Valls, posem per cas, però sabia també que ofendria i agrediria moltes persones a Catalunya. Si deixes d’actuar com a monarca d’una part de la població, no pots esperar que aquesta part de la població et reconegui com a monarca. Si aplaudeixes i felicites els qui peguen cops de porra, no pots esperar que els qui van rebre els cops t'expressin tot el fervor i la veneració. Ara hi ha qui posa el crit al cel perquè el rei no és benvingut en algunes poblacions de Catalunya. Com podria ser benvingut, després d’aquell discurs? La responsabilitat és això: els actes que triem de fer tenen conseqüències. Si volem gaudir de les que considerem positives, hem d’assumir també les que ens van en contra.