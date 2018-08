30/8: Sánchez no sap guanyar

La trajectòria política de Pedro Sánchez és pintoresca. Quan sembla que ha perdut, sol i amb tot en contra es treu una carta de la màniga i guanya. Quan sembla que ha guanyat i té al davant unes expectatives sòlides, perd. És un polític resistent en la derrota: lluitant contra tots els elements, és capaç d’emprendre accions agosarades i imaginatives, que connecten amb la gent i li donen el triomf, generant expectatives i esperances. Però quan ha guanyat, gestiona malament la victòria: li agafa el vertigen, oblida la imaginació i l’agosarament, es converteix en un polític banal i previsible, decep les esperances i les expectatives, i acaba derrotat. La moció de censura va ser una maniobra agosarada que s’enfrontava a l’establishment i prometia una visió alternativa de la política espanyola respecte a la del PP i Ciutadans. Però un cop guanyada la moció de censura, més enllà de maquillatges estètics, Sánchez no culmina l’operació alternativa que havia promès, reactiva el bloc del 155 i esdevé pur establishment, amb l’inconvenient que d'aquest paper en treu més rèdit la dreta que el PSOE. Sánchez és valent en la derrota i covard en la victòria. Hi ha polítics que no saben perdre. Sánchez no sap guanyar. No sé què és pitjor.