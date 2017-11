17/11: Un desastre

L’APLICACIÓ DEL 155 està sent un desastre absolut, camuflat per la proximitat de les eleccions. Ho dic perquè, sobretot de Madrid estant, hi ha qui pensa que l’aplicació del 155 ha estat un bàlsam que ha fet baixar la tensió i ha donat una sortida al conflicte. No. Si ha baixat una mica la tensió -no del tot: els presos són a la presó, les represàlies continuen, les amenaces a l’escola i als mitjans catalans es multipliquen- no és pel 155, és per les eleccions. Són el sobreeixidor que ajuda a aguantar mínimament la situació, perquè tothom té un objectiu en el qual concentrar-se: guanyar-les. Si l’horitzó electoral estigués a mig any o més enllà, la situació a Catalunya seria literalment insostenible. Perquè en la pràctica, l’aplicació del 155 està sent una catàstrofe política i un fracàs administratiu. Tenim un govern legítim tancat i una administració quotidiana sense legitimitat política, contestada des de dins i ignorada des de fora. En la pràctica, no hi ha governació de Catalunya (i si n’hi hagués, aplicant la idea de govern de la sisena força política del Parlament, encara seria pitjor). Es va dir que el 155 era inaplicable. Ho és. Les eleccions ho tapen. Però això no ho converteix en un èxit. Ho converteix en un desastre tapat.