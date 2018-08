14/8: Per les víctimes

S’està insistint molt aquests dies en la necessitat de despolititzar l’aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils. D’acord. Que jo sàpiga, en aquests moments només hi ha convocada una manifestació que no té per objectiu principal expressar la condemna del terrorisme, la solidaritat amb les víctimes i l’homenatge a les persones que van encarnar la resposta cívica als atemptats. És la manifestació en suport a la monarquia convocada per grups monàrquics espanyols a Barcelona. Certament, és una convocatòria poc rellevant. Però és l’única que explícitament té un objectiu polític diferent d'honorar les víctimes: reforçar la presència de la monarquia espanyola a Catalunya. Que jo sàpiga no hi ha convocades manifestacions contra la monarquia. Hi ha molts altres dies per fer-les. Hi ha, això sí, manifestacions en record de les víctimes que es plantegen sense la monarquia. És a dir, des de la indiferència davant la monarquia, ignorant-la, passant d’ella. Centrant-se en les víctimes. A hores d’ara, l'única politització explícita de la commemoració l’estan fent els grups espanyolistes monàrquics. (Per tant, estaria bé que quan l’alcaldessa Colau rebutja la politització de la jornada condemnés explícitament els únics que la polititzen).