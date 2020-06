Francisco Camps nega que ell ordenés la contractació de la Gürtel per a la visita del Papa a València

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha negat aquest dijous que ell ordenés adjudicar a les empreses de la trama Gürtel el muntatge de les pantalles i el sistema de megafonia de la visita del papa Benet XVI a València l'any 2006, tal com va afirmar Pedro García, exdirector de la televisió i ràdio pública valenciana (RTVV) i exresponsable de Comunicació de Camps quan aquest encapçalava el Consell.

L’exdirigent del Partit Popular ha defensat que, malgrat el seu càrrec, ell no va participar ni va donar cap instrucció per a l’organització de la V Trobada Mundial de les Famílies. Ho ha fet des de la Ciutat de la Justícia de València, on ha declarat per videoconferència i en qualitat de testimoni en el judici que se celebra a l’Audiència Nacional per analitzar la presumpta malversació de cabals públics que es va produir en la celebració de la trobada religiosa. En concret, en l’adjudicació d’uns contractes de 7,5 milions d'euros per a la instal·lació del sistema de pantalles i megafonia de l’esdeveniment, que va assumir la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Aquesta operació, segons els càlculs de la Fiscalia, hauria generat uns sobrecostos de 3,4 milions.

Segons el ministeri públic i 13 dels acusats que van reconèixer els fets, aquests fons haurien anat a parar a les butxaques dels principals acusats. Es tracta de Pedro García, que acumula la petició de pena més alta, 40 anys; el líder de la Gürtel, Francisco Correa, que s'enfronta a una petició de 38 anys de presó; el seu número dos, Pablo Crespo (37 anys); Álvaro Pérez, el Bigotes (37 anys), i el considerat blanquejador del grup i exvicepresident de Repsol YPF, José Ramón Blanco Balín (18 anys). També estava imputat l’ex director general de la Policia Nacional Juan Cotino, que va morir a l’abril per coronavirus i per a qui la fiscalia demanava 11 anys de presó.

Preguntat pel fet que l'ex director general d'RTVV l'hagués assenyalat en la seva declaració, Francisco Camps ha negat que García digués que ell va actuar d'intermediari: "Sembla ser que va dir que jo li vaig trucar i li vaig dir que deixés que l'Església fes el que volgués. Però com vaig jo a fer això? Soc catòlic practicant, però això és absurd. Si ho va dir, no és veritat". El que va afirmar l’ex mà dreta del polític conservador va ser: "Vaig rebre una telefonada. Em va dir que no digués no a res que vingués de l'organització, de l'Església. Que donés totes les facilitats perquè les peticions es dugueren a terme". Unes afirmacions que García va ampliar: "Em vaig reunir amb González Pons [aleshores conseller de Presidència] i em va dir que l'Álvaro [Pérez, el Bigotes] estava molt enfadat perquè l'havien deixat fora de la visita del Papa i calia donar-li feina. Em va dir que calia donar-li el tema de les pantalles".

També va apuntar a Camps i a Juan Cotino Álvaro Pérez, que va afirmar que va ser l’ex president valencià qui va posar Cotino al comandament de la gestió de l'esdeveniment. L'exdirigent de la Gürtel va explicar que quan va proposar a Camps que la xarxa corrupta assumís el disseny de l'escenari on s'hauria d'ubicar el pontífex, l'ex cap del Consell el va instar a parlar amb Cotino perquè era "la persona que dirigeix tot l'esdeveniment". Aquest dijous l'expresident valencià ho ha negat i ha afirmat que no tenia cap relació amb Pérez, "amb ell no vaig anar ni a la cantonada".

Una altra resposta rellevant de Francisco Camps d’aquest dijous s’ha produït al ser preguntat pel fet que, en la seva declaració, García admetés haver-se embutxacat una comissió per les adjudicacions. L’expresident ha afirmat sentir-se "profundament decebut". "Per a mi és una decepció que qualsevol persona s'aprofiti del seu càrrec en el grau que sigui".

"Em manté en peus la veritat"

Com ja és habitual, l’ex cap del Consell ha aprofitat la seva intervenció per defensar la seva gestió al capdavant de la Generalitat Valenciana. "Porto 11 anys, m'han intentat incriminar en vuit causes, de les quals en queden vives tres, no sé quantes persones hauran patit això... al Suprem, l'Audiència Nacional, jutjats de Mallorca o de València. Imputacions, processaments, testificals... Són molts anys, i em manté en peus la veritat i la manera d'haver treballat aquells anys", ha insistit.

A més, l’expresident valencià també ha recordat el seu adeu de la política. "Fa nou anys que vaig dimitir pels quatre famosos vestits i a sobre en vaig sortir absolt. Ara no dimiteix ningú. No dimiteix Puig, perquè sembla que va donar diners al seu germà des de l'administració autonòmica, ni Oltra, l'exparella de la qual ha sigut condemnat per abusar d'una menor. Jo vaig dimitir, i ningú s'ha dignat, si més no, a demanar-me perdó. Vaig deixar la presidència per una insídia", ha lamentat.

El record per a Cotino

Francisco Camps ha tingut també paraules de record per a Juan Cotino. "Si s'hagués tancat Espanya una setmana abans [de la declaració de l'estat d'alarma], Cotino estaria viu. Es va contagiar i va morir, com tants compatriotes, infectat per aquest letal i brutal virus que tant de mal ha fet". L'ex cap del Consell ha explicat finalment que ell i el seu fill també es van contagiar de coronavirus, però que únicament han patit símptomes lleus.