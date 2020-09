L'Alta Cerdanya es torna a quedar sense escola en català

Després del tancament de la Bressola de Càldegues, l'any 2012, ara ha arribat el torn de la Jordi Pere Cerdà de Sallagosa. Aquesta escola multilingüe, que era l'única de l'Alta Cerdanya que tenia el català com a llengua vehicular, no ha pogut començar el curs aquesta setmana, com a la resta del sistema educatiu francès. El motiu del tancament han estat els problemes econòmics que feia mesos que arrossegava l'associació que la gestionava, que ha acabat fent una suspensió de pagaments.

L'escola, impulsada per pares i mestres de l'antiga Bressola, es va posar en marxa l'any 2012, després de mesos de feina per fer un projecte pedagògic que fos aprovat per l'Estat francès i per aconseguir finançament públic, també de la Generalitat de Catalunya. El centre s'havia anat mantenint amb aquestes ajudes públiques i també amb les quotes que pagaven els pares, però amb l'aplicació de l'article 155 a la Catalunya Sud, va deixar de rebre les subvencions que li aportava la Generalitat. Uns mesos després, la situació es va repetir, en aquest cas perquè tant l'Estat francès com el govern català ja restituït es van endarrerir molt en pagar-los les subvencions.

Qui ha estat president de l'associació gestora fins a la seva dissolució, Eric Planes, ha explicat a l' Ara Pirineus que davant d'aquest fet, des de l'entitat van proposar d' apujar les quotes de les famílies, per intentar tirar l'escola endavant i poder pagar al professorat. Algunes, però, van dir que no podien assumir-ho i van optar per treure als seus fills de l'escola. Davant d'aquesta situació, veient que de cara al nou curs no s'arribava ni als vint alumnes, i que la situació econòmica era molt delicada, l'associació va decidir tancar l'escola, en no veure-hi viabilitat econòmica. L'entitat, a més, ha hagut de fer una suspensió de pagaments i el personal no ha pogut cobrar des de finals de juny.

Planes assegura que " és molt trist que l'escola hagi tingut aquest final, perquè és l'únic centre de l'Alta Cerdanya que tenia el català com a llengua vehicular". Tot i això, ha deixat clar que com a president no podia mantenir l'associació i l'escola "perquè anàvem contra la paret, i és millor tancar que no començar el curs al setembre i haver de tancar a l'octubre, amb el curs ja en marxa, perquè no hi ha diners". Planes també es mostra decebut amb les administracions, perquè "ningú va voler ajudar-nos: l'Educació Nacional Francesa no ha fet res per salvar-nos i la Generalitat ens ha dit que ara amb això de la covid-19 no ens poden ajudar". El cas, afegeix, és que "sense ajudes públiques no podem fer res".

Una nova escola?

Tant a Planes com a Sònia Ferraro, primera directora del centre i mestra fins aquest curs, els consta que hi ha un grup de pares que està intentant reprendre el projecte. Planes explica que algunes famílies li han dit que voldrien mirar d'arrencar i ell els ha facilitat tots els informes i la documentació de l'antiga associació, per si ho volen intentar.

Ferraro, mentrestant, assegura que han demanat informació a aquestes famílies, per saber els seus plans. "Hem escrit un correu electrònic per tenir una mica d'informació, saber si volen seguir el projecte, si assumirien els deutes de l'antiga associació, què passarà amb els mestres, o si és un projecte totalment nou", ha explicat. Tot i això, de moment no han rebut resposta i estant a l'expectativa. Sigui com sigui, aquesta setmana a les instal·lacions de l'antiga escola Jordi Pere Cerdà no s'hi ha començat cap curs. L' Ara Pirineus, mentrestant, està intentant contactar amb el grup de famílies que volen seguir el projecte per saber en quin estat es troba la qüestió.