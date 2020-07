L'Alta Ribagorça contractarà dues persones per fer un pla de reactivació econòmica

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha arribat a un acord amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per poder contractar a dues persones que elaborin i executin un pla de reactivació econòmica de la comarca. Tal com ha donat a conèixer l'ens, també es crearà una comissió informativa especial per a la reactivació econòmica de l'Alta Ribagorça, on hi seran representats tots els grups polítics del Consell Comarcal (Junts, Esquerra, Candidatura de Progrés i En Comú Guanyem) així com els tres ajuntaments de la comarca. En total, tindrà set integrants.

La proposta de creació d'aquesta comissió informativa especial l'ha proposat la mateixa presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta, en el ple ordinari celebrat aquest dimarts. Erta ha destacat que "ara més que mai tots hem de sumar i remar en la mateixa direcció per fer que la nostra comarca recuperi la seva economia". La presidenta ha afegit que per fer-ho cal que tots els representants polítics de la comarca prenguin "una direcció única i consensuada".