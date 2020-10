Alumnes de Sort dinen amb carmanyola al carrer perquè no els faciliten un espai el centre

Una vintena d' alumnes de batxillerat de l'Institut Hug Roger III de Sort s'han trobat d'un dia per l'altre que ja no poden entrar a les dependències del menjador escolar a dinar amb les carmanyoles que es porten de casa. Aquests alumnes, que per motius diversos, no volen dinar el menú del menjador escolar, fins ara podien portar-se les carmanyoles de casa i dinar en aquest espai. Ara, els han deixat fora sense donar-los cap altra alternativa d'espai i els joves dinen al carrer. Acaben les classes a un quart de quatre i el transport escolar no surt fins a les quatre. Els joves diuen que si fa bon temps poden dinar a l'aire lliure però amb l'arribada del fred ja no ho tindran tan fàcil i per això reclamen un espai al centre.

Les famílies se senten "indignades" per aquesta situació i lamenten que l'Institut Hug Roger III, responsable del servei, l'empresa Alessa (gestora del servei de menjador) i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, no siguin capaços d'arribar a una entesa a l'hora de trobar un espai per utilitzar durant 30 minuts apte per dinar amb carmanyola i esperar al transport escolar.

Alguns pares s'han mostrat disposats que aquests joves s'encarreguin de la neteja de l'espai que utilitzen i a pagar un import per un servei d'ús del menjador escolar, si és necessari. Les famílies demanen una solució ràpida perquè creuen que "no és el més adient que aquests nens dinin al carrer i a la intempèrie amb els hiverns que es donen al Pallars".

Aquests alumnes viuen a diferents municipis del Pallars Sobirà com Esterri d'Àneu, la Vall de Cardós, Baix Pallars o nuclis agregats del municipi de Sort i han de fer ús del transport escolar per anar a l'institut. D'aquí que no puguin anar a dinar a casa quan acaba l'horari lectiu.

Des de la direcció de l'Institut Hug Roger III han lamentat la situació però han explicat que "legalment no hi poden fer res" i "no poden cedir cap espai". Pel que fa al Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha dit que és una qüestió que els "preocupa" i que treballen per trobar una solució. Han afegit que el més important és que si els joves volen, poden anar a dinar al menjador escolar, a 4 euros el menú, per no haver de dinar a l'aire lliure amb carmanyola.