Baqueira es prepara per obrir la primera setmana de desembre

L'estació d'esquí de Baqueira Beret preveu arrencar la temporada d'hivern la primera setmana de desembre i allargar-la fins a la primera d'abril, si les condicions ho permetin. Concretament, el domini aranès i aneuenc preveu obrir les quatre àrees del complex, Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver. Així, ja s'han dut a terme els treballs de posada a punt de les instal·lacions, tant a pistes com als establiments interiors, amb l'objectiu que l'estació sigui segura des del punt de vista sanitari. Pel que fa als remuntadors, es preveu replicar el model posat en marxa aquest estiu al telecadira del Blanhiblar, que ha funcionat amb uns protocols distància social i desinfecció. A més, s'ha millorat l'aplicació mòbil per poder recarregar els forfets via internet.

A la zona de muntanya, els tècnics de l'estació han millorat bona part de la producció de neu, destacant la finalització de l'estany de Beret, amb què es permet assegurar la innivació en una de les parts més populars del domini. Altres treballs duts a terme han estat el manteniment de remuntadors, edificis, màquines i pistes, els quals asseguren una obertura cada cop més àmplia a l'inici de la temporada. De fet, l'objectiu d'aquest hivern, si les condicions meteorològiques acompanyen, és apropar-se el màxim als 167 quilòmetres de traçats disponibles.

Mentrestant, a les zones de restauració, oficines i lloguer de material, entre altres, s'han adaptat les àrees d'atenció al públic per complir amb les mesures sanitàries i aplicar els protocols que marquin les autoritats. Així, l'hotel Montarto, que ha funcionat durant l'estiu, j a compta amb l'operativa preparada per minimitzar el risc de contagi de covid-19.

D'altra banda, s'ha fet un pas important en la digitalització dels tràmits, de manera que l'aplicació per a dispositius mòbils de l'estació permet recarregar el forfet sense passar per oficines. També s'han introduït milloren en geolocalització, un plànol de pistes 3D i la possibilitat de reservar en alguns dels restaurants de la instal·lació.