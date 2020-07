Cerdanya i el Capcir guanyen quatre línies transfrontereres de bus

Cerdanya i el Capcir disposaran entre finals d'aquest any i principis del que ve de quatre noves línies de bus que ajudaran a fer menys visible la frontera estatal. El projecte europeu ConnECT, que s'emmarca en el Programa de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra ( POCTEFA) ha presentat les noves línies d'autobusos regionals que uniran els territoris catalans a una i altra banda de la frontera estatal entre el final de 2020 i el principi de 2021.

La zona de l'Alt Pirineu que més es beneficiarà d'aquest projecte és Cerdanya, ja que P uigcerdà es convertirà en un nus de comunicacions en l'àmbit del transport públic comarcal. Així, a les línies d'autobús i de tren ja existents, se'ls sumaran quatre rutes més que permetran connectar amb bona part de l'Alta Cerdanya i el Capcir, i fer arribar el transport públic de la zona a l'Hospital de Cerdanya.

Les rutes seran: Girona-Puigcerdà-Llívia-La Guinguera d'Ix; Barcelona-Puigcerdà-Llívia-La Guingueta d'Ix; Portè-Puigcerdà-Montlluís i Formiguera-Puigcerdà-Er. De cara a una segona fase, el projecte es podria ampliar també cap a Andorra, tal com han explicat des del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya a l' Agència de Notícies Andorrana. En aquest sentit, han indicat que "hi ha la intenció d'incloure el Principat en una següent fase del Poctefa, però ja hauria de ser de cara al 2021, ja que en aquest cas, el projecte ConnECT és una cooperació amb la regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals". Territori també ha afegit que la futura aliança ja no estaria dins aquest projecte sinó que "s'hauria de poder estendre en algun de similar".

El Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020) té l'objectiu de reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra, i se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.