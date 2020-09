Compromís per la Seu demana que bars i restaurants no paguin taxa de terrasses fins a final d'any

Compromís per la Seu, el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ha demanat que bars i restaurants no paguin la taxa de terrasses fins a final d'any. En un comunicat de premsa han destacat que "un dels sectors econòmics més afectats durant la pandèmia del covid-19 ha estat el de la restauració, que ha hagut de tancar durant l'estat d'alarma i després patir restriccions d'aforament amb la limitació que això comporta". Per tot plegat, i "després del repunt de casos de persones amb covid-19 que va succeir durant el mes d'agost, que va afectar durament al sector turístic, hotels, bars i restaurants entre d'altres", Compromís demana que no s'hagi de pagar la taxa d'ocupació de via pública de terrasses fins a final d'any, " per pal·liar d'alguna manera els estralls causats en aquesta crisi".

Des del grup han afegit que "cal recordar que han sobrat altres partides pressupostàries destinades a empresaris i autònoms i que, per tant, es poden destinar a aquesta finalitat". El seu portaveu, Òscar Ordeig, ha indicat que "en moments tan durs com el que estem vivint, l'Ajuntament com a institució ha d'estar a l'altura de les circumstàncies" i ha afegit que " el sector de la restauració necessita urgentment un cop de mà i l'Ajuntament, com a administració més propera, ha de col·laborar". En aquest sentit, ha indicat que "una manera ha de ser no cobrant les taxes de terrassa fins a final d'any".

Per la seva banda, l'alcalde, Jordi Fàbrega, ha recordat que en el seu moment ja es van acordar un seguit de mesures per ajudar al sector. Així, ha recordat que "en la línia d'ajudes que vam aprovar fa temps, d'1,1 milions d'euros destinats a empreses, autònoms i famílies afectats pel covid-19, ja hi havia un acord avalat per tots els grups municipals, també Compromís per la Seu, que preveia deixar ampliar les terrasses el doble d'espai per tal que els locals no perdessin cap taula com a conseqüència de les limitacions d'aforaments. En els casos en què físicament no fos possible l'ampliació, es va acordar cobrar la meitat de la taxa". Fàbrega ha afegit que aquest acord "es va pactar també amb les associacions implicades i, en teoria, tothom hi estava d'acord". Per tot plegat, ha lamentat "que Compromís ara es desmarqui amb això".

L'alcalde ha assegurat que estudiaran la proposta de Compromís, però ha recordat que "encara no s'han acabat de donar totes les ajudes i, per tant, no sabem si tindrem disponibilitat pressupostària". En aquest sentit, ha recordat que "l'Ajuntament també ha tingut un decrement molt important d'ingressos i, tot i això, ha fet un esforç molt important destinant aquesta partida d'1,1 milions d'euros. El que no podem fer, però, és tirar la casa per la finestra, quan, a més, hi ha altres administracions, sobretot el govern espanyol, que no ens està ajudant absolutament en res". Fàbrega ha aprofitat per carregar, tot assegurant que "seria important que les altres administracions donessin ajudes o, com a mínim fessin el favor de pagar els ERTO i l'ingrés mínim vital, ja que molta gent encara no ho ha cobrat", i ha afegit que "no veig pas que Compromís per la Seu, que està integrat pel mateix partit que governa a Espanya, colli en aquest sentit".