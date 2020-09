Creix la demanda d'activitats guiades a la muntanya

La situació de pandèmia i les dificultats per viatjar a l'estranger s'han notat força al Pirineu aquest estiu, i en especial en comarques com Cerdanya o l'Aran, on l'afluència de visitants i segons residents ha estat molt alta. Això s'ha traduït, entre altres coses, en una major demanda d'activitats guiades. Indrets com la Vall de Boí han posat en marxa rutes guiades al voltant de l'entorn patrimonial de la zona, que han tingut força bona afluència, i a Cerdanya les visites guiades a les esglésies també han comptat amb una participació superior que anys enrere.

Aquesta major demanda també s'ha notat a l'àmbit de les activitats de muntanya, tal com confirmen des de Guies del Pirineu, que cada any organitza el programa Cerdanya Senderisme de Salut, amb el suport de diversos ajuntaments de la vall i altres institucions. El seu responsable, Jordi Pau Caballero, s'ha mostrat satisfet de les xifres d'enguany i ha admès que, fins i tot, en algun moment s'han vist superats per la demanda. "El dia 1 d'agost a la tarda ja hi havia reserves per a les activitats de les tres primeres setmanes d'agost", explica.

En la majoria de sortides de senderisme i de marxa nòrdica s'han cobert les places ofertes i, en alguns casos, fins i tot, hi ha hagut llista d'espera. Pel que fa a les activitats més formatives i experiencials -els cursos de Modern Nordic Walking i a les sessions de Sanergies (banys de bosc)-, Caballero assegura que "s'han cobert les expectatives, despertant un gran interès". En total, s'han superat les 500 inscripcions aquest mes d'agost, un 10% de les quals han estat per als cursos de Modern Nordic Walking i les sessions de banys de bosc.

Respecte a la procedència dels participants, hi ha hagut un equilibri entre els de segona residència, allotjaments turístics, i població local, si bé els participants de segona residència -tant de l'Alta com de la Baixa Cerdanya- han estat majoritaris, la majoria provinents d'altres parts de Catalunya i, en menor mesura, de França.

Caballero també ha destacat " la predisposició i l'actitud amb què venien enguany els participants, molts dels quals s'apuntaven a diferents activitats en el decurs de la seva estada, amb un creixent interès respecte a altres anys per les explicacions que anaven rebent i pel coneixement sobre el territori". Tot plegat, ha afegit, ha ajudat a posar en valor la figura del guia de muntanya. Caballero també ha destacat el respecte i la col·laboració dels participants a l'hora de complir les normes bàsiques de seguretat sanitària derivades del covid-19.

Pel que fa a la distribució geogràfica de les sortides, Caballero destaca que hi ha hagut un cert equilibri entre els paratges de l'Alta i de la Baixa Cerdanya i també el Baridà, amb incursions al Parc Natural dels Pirineus Catalans i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Tanmateix, els cursos s'han desenvolupat a Puigcerdà, Llívia, Alp i La Molina, i les sessions de bosc en un indret on s'ha pogut gaudir de la pau d'una singular avetosa. Les activitats han comptat amb el patrocini dels ajuntaments de Puigcerdà, Llívia i Alp i el suport de La Molina-Grup FGC, Cerdanya Salut, Nordic Walking Pirineus, Catalunya Modern Nordic Walking Academy i les oficines de turisme dels ajuntaments col·laboradors.