Creixen un 10% les sol·licituds d'ajuts de menjador escolar a l'Alt Urgell

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell rebut fins a 336 sol·licituds d'ajudes de menjador escolar per raons socioeconòmiques per al curs que ve. Aquesta xifra representa un i ncrement del 10% respecte a l'any passat, amb 30 demandes més, tal com han explicat des de l'ens. Aquest ajut s'adreça a alumnes escolaritzats dins del municipi de residència, que cursin l'ensenyament obligatori o el segon cicle d'educació infantil i que estiguin matriculats als centres públics o privats concertats de la comarca.

Davant la situació actual de la COVID-19 es va prioritzar la tramesa telemàtica de les ajudes a través de la seu electrònica del Consell Comarcal i un 24% del total es van presentar a través d'aquesta via. Les sol·licituds provinents d'usuaris de serveis socials eren obligatòriament via presencial a través dels referents del CAPAU, i han estat un 33% de les sol·licituds. Per una tercera via que, era a través dels ajuntaments, només s'ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament d'Oliana.

Un cop revisades totes les sol·licituds, s'ha comprovat que un 9% d'aquestes tenien incidències en la documentació presentada mentre que el 91% restant s'estan tramitant segons el tràmit corresponent. Per municipis, la gran majoria de les sol·licituds són de famílies amb alumnes que cursen estudis a la Seu d'Urgell. D'altra banda, des del 8 de juliol ja es poden presentar peticions per a sol·licitar ajut de menjador, sempre que ocorrin algunes de les casuístiques següents: canvi de domicili, canvi en la situació econòmica familiar posterior al 7 de juliol, canvis en la unitat familiar o altres situacions no previstes.