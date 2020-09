Das i Llavorsí són dos dels municipis amb més risc de rebrot de Catalunya

Das, a Cerdanya, i Llavorsí, al Pallars Sobirà, són dos dels municipis amb més risc de rebrot de covid-19 de tot Catalunya. Així consta a les darreres dades ofertes pel Departament de Salut, corresponents al 10 de setembre, que indiquen que a Das el risc és de 2.323 i a Llavorsí, de 1.495. Cal tenir en compte que a partir de 100 ja es considera risc alt.

Justament, Cerdanya i el Pallars Sobirà són les dues comarques de l'Alt Pirineu i Aran amb un risc de rebrot més alt i també amb una taxa de reproducció de la malaltia (Rt) -que és la que estableix a quantes persones sanes pot infectar un malalt de covid-19- més elevada. En el cas de Cerdanya, el risc de situa en 569,05 (la setmana anterior estava en 357,36) i l'Rt en 1,58 (venint d'1,28). Cal destacar que l'ideal és que l'Rt no superi l'1. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc de rebrot és de 252,48 (la setmana anterior era de 29,18) i l'Rt se situa en 2,12 (venint de 0,57).

A l'Alt Urgell, el risc de rebrot també creix, tot i que de forma més moderada fins a situar-se en 161,35 i l'Rt s'enfila fins a 1,10. A la Val d'Aran, el risc de rebrot és de 137,06 i l'Rt de 0,98; al Pallars Jussà, el risc se situa en 118,54 i l'Rt en 1,02; i a l'Alta Ribagorça el risc és de 4,16 i l'Rt de 0,14. En conjunt, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc és de 222,59 i l'Rt d'1,19, dues xifres superiors a les de la setmana anterior.

Pel que fa al nombre d'hospitalitzats, on n'hi ha més és a l'Hospital de Cerdanya, amb sis ingressats, un d'ells a l'UCI. Al Sant Hospital de la Seu hi ha dos hospitalitzats, els mateixos que a l'Espitau Val d'Aran, mentre que a l'Hospital del Pallars no n'hi ha cap. Des que va començar la pandèmia, a l'Alt Pirineu i Aran s'han detectat 900 positius.