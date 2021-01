Denuncien que un grup francès d'extrema dreta fa "patrulles antimigrants" a la frontera amb l'Aran

Activistes d'extrema dreta del col·lectiu Génération Identitaire es van desplaçar dimarts al coll deth Portilhon, entre l'Aran i l'Alta Garona, per fer "patrulles antimigrants" en el marc d'una acció que ells mateixos van anomenar 'Missió Pirineus', segons recullen diversos mitjans de comunicació francesos. Electes locals, com la presidenta de la Regió francesa d'Occitània, Carole Delga, o el president del consell departamental de l'Alta Garona, Georges Méric, van denunciar l'acció en un comunicat conjunt i van demanar a la Prefectura d'Occitània "acabar en ferm i sense dilacions amb aquest cop d'estat contrari als valors de la República". En el mateix escrit reclamaven al Ministeri de l'Interior francès "la dissolució d'aquest grupuscle d'extrema-dreta".

Segons diversos diaris francesos, com LaDepeche.fr o L'Independant, després de dur a terme una acció similar als Alps l'abril del 2018, una trentena de membres de Génération Identitaire van anar dimarts a la frontera entre França i la Val d'Aran per dur a terme una campanya de "propaganda antimigrant". Es van dirigir principalment als "afro-magrebins", els quals, segons ells, entrarien a França per aquesta ruta.

Aquests diaris francesos també recullen una publicació a les xarxes socials dels membres de l'organització d'extrema dreta, en què mostraven un tot terreny blanc amb el logotip de la seva operació 'Defensar Europa', i diversos membres vestits amb jaquetes blaves, com fa tres anys a la frontera franco-italiana.

Aquesta operació, segons afegeixen, es va anunciar el 15 de gener a través d'un comunicat de premsa publicat a la xarxa de missatgeria Telegram. En aquest escrit, els membres de l'organització explicaven que havien decidit fer aquesta acció després de la decisió de les autoritats de tancar la frontera al Portilhon el 5 de gener per un possible "risc terrorista". Des d'aleshores, la carretera d'aquest coll està bloquejada per quatre blocs de formigó.

Finalment, recullen els mitjans francesos, el grup francès d'extrema dreta va marxar el mateix dimarts a la tarda, per anar cap a Arlos i no es van fer detencions.