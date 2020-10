Eth Conselh destinarà lèu 400 mil euròs entara creacion dera Via Ciclable en tram entre Aubèrt e Vielha

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a aprovat en sòn Conselh de Govèrn era inversion de 399.000 euròs en bastiment dera Via Ciclable deth Garona en tram qu’amasse es poblacions d’Aubèrt e Vielha. Ena actualitat, era unica via que recor er entorn der arriu Garona ena Val d’Aran per a on pòden circular es bicicletes ei era carretèra N-230, que pr’amor der elevat nombre de veïculs que la trauèssen e era grana quantitat de camions qu’i circulen, esdeven ua via pòc adequada entà garantir era seguretat des ciclistes.

Ath delà, aguesta via entre Aubèrt e Vielha connectarà damb eth camin ciclable Transgarona, un projècte transfronterèr impulsat peth Conselh Generau d’Aran e eth Conseil Départemental de la Haute-Garonne, qu’amassarà era Val d’Aran damb eth centre-sud de França. Eth sindic d’Aran, Francés Boya, a afirmat que “damb era creacion d’aguestes rotes ciclables non sonque s’amplie era aufèrta esportiua en territòri senon qu’ath delà se cree un nau producte toristic e de mobilitat a nivèu internacionau”.

Era Via Ciclable deth Garona, que compde damb eth supòrt economic dera Direccion Generau d’Infraestructures de Mobilitat dera Generalitat e eth Hons Europèu de Desvolopament Regionau ( FEDER), profitarà ena mesura possible eth Camin Reiau e preten formar part dera rota nord-sud que trauessarà es Pirenèus.