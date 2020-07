Eth Conselh Generau d’Aran aufrirà corsi d’aranés on-line

Eth Conselh Generau d’Aran a iniciat ua collaboracion damb era associacion culturau Institut Aranés entà poder aufrir classes d’aranés a trauès d’internet. Aguesta entitat desvolope un projècte sociau sense interès lucratiu qu’aufrís classes online e gratuïtes d’aranés a trauès deth sòn campus virtuau Club Aranés.

Eth principau objectiu ei eth de diversificar e aumentar era oferta formativa dera lengua pròpria d’Aran, en tot hèr-la mès accessibla e flexibilizant es opcions de formacion. Des der an 2016 es membres d’aguesta entitat, de forma volontària, an tutorizat aguestes classes online, en tot méter a disposicion der alumnat en sòn campus virtuau unitats de teoria e practica damb materiaus adaptadi as diuèrsi nivèus d’aranés, facilitant un aprenedissatge guidat, plasent e divertit e en un entorn participatiu.

Ara, damb aguest acòrd, es contenguts des corsi compdaràn tanben damb era revision de professionaus dera Universitat de Lleida especializadi ena lengua dera Val. Aguesti corsi tutorizadi premanissen as alumnes entà passar es pròves de nivèu oficiaus convocades peth Conselh Generau d’Aran. Atau madeish, damb era crisi provocada peth Covid-19, se facilite era formacion on-line, pr’amor qu’enquia ara eth Conselh Generau sonque aufrie formacion presenciau.

Entath sindic d’Aran, Francés Boya, “era proteccion e normalizacion dera nòsta lengua pròpria ei un des principaus objectius deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran, pr’amor que, sense era lengua, Aran pèrd era sua rason d’èster” e, en aguest sens, afirme que “damb aguest nau esturment, fonamentau entara divulgacion e aprenedissatge der aranés enes tempsi actuaus, mos apropam tanben ara realitat que viuem e ajudam a que mès persones aprenen era nòsta lengua”.