260x366 El Festival Terra Roia també s'adapta a la pandèmia. / CCPS El Festival Terra Roia també s'adapta a la pandèmia. / CCPS

Els organitzadors del Festival de les Arts Terra Roia, que se celebrarà aquest mes d'agost al Pallars Sobirà, prendran un seguit de mesures per tal de garantir la seguretat dels visitants, expositors i veïns. Tal com han donat a conèixer des del Consell Comarcal, han "decidit prendre una decisió proactiva a causa de la sensació d'inseguretat creada per la pandèmia del covid-19 a l'hora d'organitzar actes públics".

Per aquest motiu, han explicat, "s'estan acabant de redactar les mesures que han de fer del festival una activitat encara més segura per als veïns del poble, organitzadors, voluntaris, artistes i assistents a l'esdeveniment". De fet, remarquen, "la majoria de les activitats es realitzen a l'aire lliure: des de la zona d'aparcament, continuant per la facilitat del control del recinte firal (amb un sentit únic de circulació), fins als diferents sectors de la mostra".

Pel que fa a les mesures, ja s'ha confirmat que s'establiran controls de temperatura en arribar, mecanismes de registre d'assistents, informació continuada per megafonia a través d'un speaker contractat per a aquesta finalitat i també s'ha previst la reprogramació a altres dates d'algunes de les activitats previstes per als dies 13 i 14 d'agost, a fi de disminuir els aforaments diaris.

Aquesta adaptació de l'agenda, asseguren, "permetrà fruir més relaxadament de les exposicions fotogràfiques, xerrades i tallers". Així, el Traf-20 s'estrenarà a Llagunes el 7 d'agost amb una lectura de poemes de Palmira Jaquetti en el 125 aniversari del seu naixement i amb una selecció de les fotografies, que es mostraran a Vilamur a partir del 10 d'agost i fins al dia 16. Els tallers de narrativa i música, mentrestant, s'avancen als dies 10, 11 i 12 d'agost. L'exposició "Itinerari d'una memòria enfrontada" es podrà contemplar entre els dies 8 i 22, juntament amb un seguit d'actes, xerrades i d'altres exposicions.