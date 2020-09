Isona vol tenir "el museu de referència" en l'àmbit dels dinosaures a Catalunya

L'Ajuntament d' Isona i Conca Dellà vol que el seu museu esdevingui l'equipament "de referència dels dinosaures a Catalunya". Així ho ha assegurat la seva alcaldessa, Rosa Amorós, durant la trobada que han mantingut aquest dimarts al matí els diversos agents que faran possible la reforma estructural del Museu de la Conca Dellà, ubicat a Isona. Amorós ha remarcat que "avui hem fet la primera trobada de coordinació entre l'empresa constructora, la que va dissenyar el projecte, l'arquitecta tècnica, l'arquitecte municipal, el regidor d'obres i jo mateixa", amb l'objectiu que els treballs pugui començar ja per estar acabats a final d'any.

Amorós ha destacat que l'actuació "permetrà fer una reforma integral i una ampliació de l'equipament que farà que pràcticament doblem l'espai museístic". Així doncs, a banda de refer l'interior de l'actual espai i fer-ne la museïtzació, es construiran tres passarel·les de vidre sobre el carrer per arribar a un edifici propietat de l'Ajuntament que hi ha a l'altra banda de la via. Amorós ha destacat que "l'espai ens havia quedat molt just i, un cop fetes les obres, podrem exposar-hi molts més fòssils i, fins i tot, hi haurà espais per a la investigació, i la gent podrà veure in situ com es netegen aquests fòssils". Amb aquesta ampliació, a més, el museu podrà acollir ja una de les troballes més importants dels darrers anys: un coll de dinosaure de més de cinc metres trobat al jaciment d'Orcau-1.

Els treballs tindran un cost de prop de 700.000 euros, que aportaran l'Ajuntament, la Diputació de Lleida i els fons europeus FEDER, en aquest darrer cas a través del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Amorós ha destacat que l'equipament vol servir per dinamitzar el turisme al municipi i a la comarca, promoure el coneixement en l'àmbit paleontològic i convertir-se en un referent a nivell català. Està previst que es pugui inaugurar per la Setmana Santa de l'any que ve.

El Museu de la Conca Dellà es va obrir fa 25 anys i ha acabat convertint-se en un referent de l'arqueologia i la paleontologia a nivell pirinenc. Al llarg d'aquests anys ha anat ampliant la seva mostra amb les diferents peces que s'han anat extraient dels jaciments - es calcula que unes 8.500. A banda de l'àmbit paleontològic, l'equipament també fa difusió del patrimoni romà de l'antiga ciutat d'Aeso.